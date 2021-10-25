大陸女星馬羚23日開始連發了數10條微博，透露北京家中電費高得驚人，異常情況讓她嚇壞了，只好上網求救，消息一出也引來網友熱議。

馬羚透露7月開始就沒收到電費帳單，所以她跟「國家電網」投訴，表示因疫情而延遲，之後會把兩個月的帳單一併寄給她，但到9月還是沒有帳單，還要她繳9千人民幣罰款（約3.9萬新台幣），她再投訴得到的回覆是，「不會罰款」，是因為疫情要晚一點。

馬羚1個月電費異常飆高，崩潰發文求助。(圖／翻攝自馬羚微博)

馬羚透露只開3電器，電費仍飆高。(圖／翻攝自馬羚微博)

但馬羚遲遲沒收到帳單，因此這幾天上網查詢，發現以往幾百塊的電費，一下子漲到13萬多人民幣（約60萬台幣），她透露這個家已經住了20多年，沒有過這麼誇張可怕的事，讓她忍不住質疑「是要詐騙還是敲詐勒索」，並標記各大電力相關微博求助。

馬羚也說到平常家裡只住兩個人，這段期間沒有開空調也沒有開暖氣，只有照明而已，怎麼可能一下子用量超過13萬人民幣（約新台幣57萬元），而她也接著嘗試安靜坐在家中，只開了電燈、電視機，加上一台WIFI機，1個小時後再查看電費竟飆高到15萬人民幣（約新台幣66萬元），怎麼可能1小時就增加2萬人民幣（約新台幣8.7萬元），網友見狀也直呼「這分明壞了」，要她趕緊報警處理。

馬羚出道近40年，剛開始以舞蹈演員身分闖蕩演藝圈，多次得得電影「百花獎」的提名與獲獎，之後還到時裝學院進修，是演員、舞蹈家，也是設計師。