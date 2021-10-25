大陸女星馬羚23日開始連發了數10條微博，透露北京家中電費高得驚人，異常情況讓她嚇壞了，只好上網求救，消息一出也引來網友熱議。
馬羚透露7月開始就沒收到電費帳單，所以她跟「國家電網」投訴，表示因疫情而延遲，之後會把兩個月的帳單一併寄給她，但到9月還是沒有帳單，還要她繳9千人民幣罰款（約3.9萬新台幣），她再投訴得到的回覆是，「不會罰款」，是因為疫情要晚一點。
但馬羚遲遲沒收到帳單，因此這幾天上網查詢，發現以往幾百塊的電費，一下子漲到13萬多人民幣（約60萬台幣），她透露這個家已經住了20多年，沒有過這麼誇張可怕的事，讓她忍不住質疑「是要詐騙還是敲詐勒索」，並標記各大電力相關微博求助。
馬羚也說到平常家裡只住兩個人，這段期間沒有開空調也沒有開暖氣，只有照明而已，怎麼可能一下子用量超過13萬人民幣（約新台幣57萬元），而她也接著嘗試安靜坐在家中，只開了電燈、電視機，加上一台WIFI機，1個小時後再查看電費竟飆高到15萬人民幣（約新台幣66萬元），怎麼可能1小時就增加2萬人民幣（約新台幣8.7萬元），網友見狀也直呼「這分明壞了」，要她趕緊報警處理。
馬羚出道近40年，剛開始以舞蹈演員身分闖蕩演藝圈，多次得得電影「百花獎」的提名與獲獎，之後還到時裝學院進修，是演員、舞蹈家，也是設計師。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。