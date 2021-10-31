為因應中央規定，搭乘大眾運輸須全程戴口罩，台北捷運在各捷運站點設置口罩販賣機，台北市議員戴錫欽接獲民眾陳情，捷運站內販賣機的口罩竟1片要價10元，遠高於市場行情。他調閱資料發現，捷運公司與販賣機業者的契約規定，「口罩價格應符合市場行情」，市面上口罩約為5元；對此，北捷表示，僅向廠商收取場租費用，口罩由廠商定價。

戴錫欽指出，「萬洲通國際企業」在捷運站內設置6台口罩販賣機，從營運成果來看，該公司在台北車站、市政府站、中山站、忠孝新生站、南京復興站和古亭站，每月租金為6000元，從去年8月至今年9月，14個月租金為8萬4千元，約賣出約7萬8千片，以每片10元計算，營業額約78萬元，業者給捷運公司僅8萬4千元租金，但營業額竟可達78萬，似乎不符合市場行情。

戴錫欽要求，捷運公司應對口罩自動販賣機的價格重新檢討，以符合市場行情價格，更避免無辜消費者成為冤大頭；對此，北捷指出，其實廠商也要補貨和人工管理機台，價格部分是由廠商自定，至於是否低價高賣的情形，會再去做進一步的了解。

有捷運族抱怨，販賣機的口罩1片10元太貴，現在到藥局購買實名制口罩，每片只要5元，和疫情初期相比，現在口罩產能穩定，價格也應該調回市場行情，廠商租金又如此便宜，獲利恐達2倍以上。

不過，也有民眾持不同看法認為，捷運站的口罩有特殊圖案，加上應急使用，10元還能接受；北捷則表示，疫情期間，對未戴口罩乘客仍以勸導為主，疫情初期，站務人員會提供非醫療級的紙口罩給忘記戴口罩的乘客，但現階段戴口罩也成為全民運動，會請乘客到便利商店或自動販賣機購買。