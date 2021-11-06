台大醫院昨搶先開放AZ及BNT疫苗門診，中央流行疫情指揮中心證實同意醫療院所開放自行預約，而今天再宣布AZ及BNT兩劑皆可不透過疫苗預約平台，直接至醫院預約，其中AZ疫苗第二劑首度開放間隔8周即可施打。

指揮中心發言人莊人祥說明，BNT第一劑接種年齡需滿12歲，AZ第一劑則需滿18歲，BNT第二劑接種資格僅限18歲以上且間隔4周以上，而AZ第二劑原本在預約平台限制為間隔10周以上，現行至醫院預約只要滿8周即可。

外界質疑，是否還有必要維持疫苗預約平台運作，莊人祥說明，由於第13期主要是AZ和BNT，因此開放符合資格的民眾都可以自行預約；而接下來第14期可能會有莫德納，這部分還是會以平台為主。

他表示，目前除了預約平台外，也開放民眾可到各地醫療院所接種，各縣市有各種不同做法，比如說有縣市在捷運站設站，我們都非常鼓勵這些做法，讓民眾甚至不用預約就能接種，希望提供不便使用預約平台的民眾，可以更方便接種。

指揮中心提醒，未滿18歲對象，請由家長(或法定代理人、監護人及關係人等)陪同前往合約醫療院所或接種站接種，並由本人與家長於現場共同簽署意願同意書；18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

另10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。