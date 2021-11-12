韓國本月初宣布啟動第一階段「與新冠肺炎共存」計畫，但每天目前仍有約1千到2千不等的新冠肺炎新確診案例，先前更傳出資深歌手任昌丁、SF9 達淵、輝映等人罹病消息，而天團Super Junior成員神童（本名：申東熙）今(12日)傳出經PCR檢測新冠肺炎後結果是陽性，目前他已取消所有工作，居家隔離治療中。

Super Junior本月5日晚間在Youtube頻道開直播，舉行成軍16周年慶祝派對，當時利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭、圭賢九人都到齊，未料今卻傳出神童罹患新冠肺炎的消息。據韓媒報導，神童先前因被列為新冠肺炎患者的第一輪接觸者，10日接受PCR檢測，結果出爐確診得到新冠肺炎，而他傳出生病後，SJ其他成員中沒有新的確診者，神童所參與的節目團隊中目前也未產生新病例。

本月初SJ才開直播慶祝成軍16年。（圖／翻攝自superjunior IG）

除了神童外，近來韓國演藝圈仍有不少藝人得到新冠肺炎的案例傳出，2002年以《色即是空》走紅的歌手任昌丁先前傳出確診，由於他最近才有新作品，為了宣傳跑了不少電視台上節目，8日更到音樂劇演員李志勳的婚禮上唱歌，使同天同場合現身的IU、鄭基悅、孫俊浩等人都陷入危險，IU隨即暫停活動並接受核酸檢測，昨結果出爐呈陰性，確定未染病。

SJ成員神童今傳出罹患新冠肺炎。（圖／翻攝自earlyboysd IG）

今年7月時Hani（安喜延）也傳出罹患新冠肺炎，但幸好不久後已經痊癒，演員池昌旭後來也傳出罹病，正在拍攝音樂電視劇的工作全面中斷，SJ的師弟團EXO成員Xiumin隔月也傳出確診新冠肺炎，導致EXO全員暫停工作居家隔離，但最後病情並未擴散，3周後Xiumin也順利康復，讓粉絲鬆了一口氣。

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