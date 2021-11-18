新華社報導，中共中央政治局11月18日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議中強調，要實現政治安全、人民安全、國家利益至上相統一，堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序，並且堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全等重點工作。

報導稱，會議中，審議「國家安全戰略（2021－2025年）」、「軍隊功勳榮譽表彰條例」和「國家科技諮詢委員會2021年諮詢報告」。

中共中央政治局會議指出，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。要持續做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網路安全、數據安全、人工智慧安全等領域的治理能力。

會議還指出，國家科技諮詢委員會成立兩年來，在國家科技規劃制定、新冠肺炎疫情應對、科技人才發展、科技支撐碳達峰碳中和等方面為國家重大科技決策提供重要參考。要準確研判國際國內科技發展趨勢，深入研究國家科技戰略，深入研究為疫情防控和綠色低碳發展等重大緊迫問題提供科技支撐。