新冠肺炎疫情趨緩，新板特區新站路地下道507街舞區於12日重新開放，新北市工務局指出，因中央疫情指揮中心公告目前仍為二級警戒期間，養工處提醒，民眾配合事先於新站路地下道10號出口中控室量測體溫及登記實名制等疫情防制措施，同時也會委託保全人員加強巡查，避免防疫漏洞。

新北市養工處表示，507街舞區位於板橋新板特區新站路地下連通道，串聯周邊大遠百、市民廣場及板橋車站。為維持地下連通道通行順暢，會在街舞區地面標示活動範圍並在牆面張貼告示，請練習民眾維持人行空間暢通。

養工處強調，為落實防疫措施，務必先於新站路地下道10號出口中控室量測體溫及落實實名制登記，並取得識別貼紙後，於保全人員巡查時出示即可。另外，街舞區開放時間平日為16時至22時，例假日為6時至22時。

工務局指出，疫情逐漸趨緩穩定，相關公共空間限制也逐步鬆綁，但為了使疫情不再升溫，大家都能安心使用公共空間，請市民朋友務必遵守疫情防制措施。