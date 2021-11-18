紡拓會結合2021年台北紡織展線上展（TITAS Virtual 2021），於11月3～5日同步舉辦「台灣紡織品採購洽談會」，今年邀請15國逾40個國際品牌，與台灣50家業者進行超過200場採購洽談，以利台灣紡織業者突破疫情限制、持續與國際買主接軌。

2021年「台灣紡織品採購洽談會」在經濟部國貿局支持下由紡拓會執行，考量全球疫情因素，仍採實體及視訊並行的一對一洽談方式，共邀請15國逾40個國際品牌，與台灣50家業者進行超過200場採購洽談。

紡拓會指出，今年受邀的國際品牌採購項目，以流行、戶外、運動、永續環保及個人防護的機能性紡織品為主，參與洽談的國際品牌則包括休閒流行、旅行袋材、嬰兒車、衝浪、自行車、狩獵、跑步、滑雪及家飾用品等。

據紡拓會調查顯示，今年有超過8成的國際品牌買主，透過採購洽談會成功與台灣業者建立合作關係，並均表示明年有意願持續參與。紡拓會表示，2022年「台灣紡織品採購洽談會」將視邊境開放狀況，以實體結合視訊洽談會的方式辦理。