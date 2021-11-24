資訊服務廠商精誠資訊（6214）24日舉辦法說會，財務長鍾志（君羊）表示，近年來數位轉型浪潮興起，帶動整體台灣資服產業受惠，對明年整體產業表現抱持樂觀看待。而以精誠來看，鍾志（君羊）表示，接下來將會聚焦在雲端業務，且已陸續佈局微軟、Google、AWS三大公有雲，內部也推出全新的雲端平台，期望搭上雲端趨勢，為營運拓增動能。

精誠前三季稅後淨利為10.71億元，年減19.26％，累計前三季每股稅後盈餘為4.32元，寫下同期次高紀錄。第三季營業利益2.52億元，寫歷年同期新高；稅後淨利2.3億元，年減逾五成，主要是受到去年同期有較高的單季財報投資評價利益影響，單季EPS為0.93元。

若以銷售別來看，今年前三季佔最大還是VAD加值代理經銷業務，占總營收約57％，接下來則是佔比28％的SI系統整合，以及占約15％的Industry。累計今年前三季營業淨利8.83億元，高於去年同期7.19億元表現，本業成長穩健。惟受業外影響，累計前三季每股稅後盈餘4.32元，略遜於去年同期5.35元。

展望接下來營運，法人表示，第四季為專案認列高峰，但精誠部分VAD加值代理經銷業務訂單已在前三季認列完畢，今年第四季不會像過去一樣有大幅成長表現，但整體來說，仍將維持在一定的水平之上。

鍾志（君羊）表示，疫情加速數位轉型需求，帶動整體資訊服務產業受益，未來三年台灣資服市場將持續成長，對整體市場狀況抱持樂觀看法。鍾志（君羊）說，有鑒於雲端是未來IT的大趨勢，精誠接下來將聚焦在雲端業務，預期明年來自雲端的營收將持續增加。

目前精誠積極佈局三大公有雲，近期精誠子公司精誠軟體服務正式取得微軟Azure Expert MSP認證，目前精誠軟體的雲技術相關人員占整體團隊逾三成，專長橫跨Azure、Microsoft 365、Power Platform、Data、AI領域，有超過20位以解決方案為專長的認證技術專家，能配合客戶運營發展協助規劃最適切的IT方案。

在AWS部分，精誠則是透過投資混合雲廠商銓鍇國際25％持股，整合雙方資源、人才，並針對雲端與資安產品服務展開合作，以提供企業客戶更完整的雲端遷移、AI應用、雲安全以及跨雲整合等解決方案。而在Google GCP方面，鍾志（君羊）則指出，目前這一塊還在洽談，但同時內部已開始培養人才以及做認證，待未來談好之後，就可以有足夠人員接手相關業務。