許光漢近來推出首張同名專輯，30日舉辦發片記者會。他的新歌一釋出，獲得好評，不過他在直言演戲、歌唱心情緊張、壓力大，對於發片，內心曾有點排排斥，「因為當演員也沒有到很好，只是想先好好做一件事，後來有發現事情來了就做好」，他一開始進錄音室時，聽到自己歌聲認為有點不好聽、氣虛，甚至還滿討厭、很不習慣。

許光漢笑說在錄音室聽到自己的聲音，感覺很奇妙，開玩笑自爆：「可能最後一張。」隨後表示：「沒有真的討厭，就是不習慣，之前唱歌很純粹，現在如果要做音樂作品，這是要給大家聽，是會發行的，我覺得壓力下，自己有很多不足。」他在新專輯中，謙虛自評80分，剩下的20分留給自己有進步空間，他期間透過大量爆汗運動來舒壓，代表排出負能量。

被問及是否會去看網友評論？他坦言平常不會特別去看網路上的評論，「就是好好過生活、好好做好自己」，如果偶爾有朋友丟給他看，還是都會看到，但不管看到是好壞的評論，他都看完開心笑完就過了，都會接受所有指教，會想開小號回罵酸民？他笑說「我連本帳號都用不好，沒有開小帳號。」

許光漢新專輯將12月7日數位音樂平台搶先上架，12月17日則是實體專輯正式發行，不過他近期要進入電影劇組拍攝，將忙到明年農曆年前，發片記者會也是宣傳期的唯一活動，他直說很可惜，沒辦法好好宣傳新歌。

在他的新專輯，邀來陳建騏、戴佩妮、米奇林、陳君豪、YELLOW黃宣、韋禮安等製作，含金量高，期待入圍明年金曲獎？他拿麥克風遮臉、謙虛說：「沒有，不要這樣。」他現在對於歌手身份，仍沒什麼自信，自認還沒準備好，需要再努力一下，他暫時沒有唱LIVE或音樂節的計畫。

許光漢推出新專輯，盛大舉辦發片記者會。（粘耿豪攝）