民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，意外扯出綠營人馬施壓媒體的案外案，光是已曝光、被拜託去「關切」媒體的就有被林叫「老大」的段宜康、詹宏志，還有羅文嘉，無論有沒有打電話，都印證了，即使是無業遊民，只要攀上民進黨都能呼風喚雨。

施暴高嘉瑜之後的林秉樞「人人喊打」，綠營人馬也爭相切割，但回顧11月24日林男的母親告別式，卻是冠蓋雲集。當時光是送花致意的就有郭國文、范雲、江永昌等多位民進黨立委，政商界則有司法院長許宗力、司法院大法官黃昭元、最高法院法官林瑞斌、華新科技董事長焦佑衡等人，當天在現場的綠委謝欣霓也透露，告別式很多人都有去，民進黨各派系都有。

現在民進黨每個人都說和林秉樞「不熟」，但從前綠委段宜康貼出的line對話截圖，可以看到，林不僅親切地喊段「老大」，還打了好幾通電話，拜託段去周刊探聽被爆料的內容，順便幫他說話。段也坦承認識林將近10年，不只親自出席林母告別式，還幫忙連絡周刊，雖然段強調自己是被林「一再欺騙」，但以兩人的關係，已足夠讓林秉樞拿來當「令箭」。

總統府國策顧問詹宏志也是一樣，詹一再強調並未施壓媒體，也已請辭負責，但無論是段宜康還是詹宏志，單單憑藉在民進黨內的位高權重和高層關係，只要打個電話或傳個訊息，都會對對方構成壓力，這也是林會找上兩人幫忙的原因。

對於這點，前民進黨祕書長羅文嘉顯然很清楚，所以在林秉樞希望羅文嘉跟周刊「溝通」時，羅才會「隨即回覆，這是不可能的事」，在政壇混這麼久的段、詹更不會不知道。

根據羅文嘉的說法，林秉樞是在2019年他擔任黨部祕書長時，投履歷要到民進黨中央工作，在面談後，羅文嘉也已同意，但因其他事情讓「此事後來作罷」。即使沒進入民進黨中央，林秉樞光是憑著與綠色人馬的關係，就可以讓他在政商名流中混得有聲有色，如果不是因為這次施暴高嘉瑜，讓民進黨人士競相走避，他還能靠著民進黨這塊招牌，繼續招搖撞騙、吃香喝辣。

民進黨招牌不只成為混入政商名流的捷徑，更是升官發財的「登龍門」。2019年台北市萬華區發生襲警事件，涉案的張姓男子在「爆料公社」秀出黨證明目張膽表示，「感謝這張護身符，讓我當天交保回家睡覺」，讓民進黨的「黨證好用」獲得認證。

今年年中爆發的「北投之亂」、「松山之亂」，更讓人看到，只要打著民進黨招牌，連警方都得向黑道低頭。林秉樞不是第一個，更不會是最後一個，只要拿著民進黨招牌就能享有特權，就還會有更多的林秉樞出現，這是民主的倒退，更是台灣的悲哀。