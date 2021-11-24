當前美國正聯合盟友釋出戰略儲油來解決油價高漲問題，對此，中國外交部發言人趙立堅24日表示，中國長期致力於保障自身能源供應安全，建立了獨立完備的國家石油儲備體系。中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公佈相關資訊。

北京日報報導，趙立堅表示，作為全球的主要石油生產國和消費國之一，中國長期以來高度重視國際石油市場穩定，願與各有關方面就維護市場平衡和長期穩定保持溝通，加強合作，共同應對挑戰。

趙立堅並指出，中方注意到，近期主要消費國採取釋放儲備行動，以應對市場波動和變化。中國正在與有關方面，包括石油消費國和生產國就此保持密切溝通，希望通過溝通和協作，確保石油市場長期平穩運行。

美國白宮23日曾經宣布跟中國、印度、日本、韓國與英國等國聯手，一起釋出戰略儲油來解決油價高漲問題，希望壓低汽油價格，以消除這個造成通膨壓力不斷上升的重大因素。

一名白宮資深官員表示，美國總計將釋出5千萬桶戰略儲油，其中3200萬桶將在油價下跌後回補，其餘1800萬桶之前已取得國會授權賣出。美國目前戰略儲油總量逾6億桶。