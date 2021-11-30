曾是中國房地產巨頭的華夏幸福陷入嚴重債務危機，10個月內，其債務違約規模從人民幣52.55億元暴增到1013.04億元（約新台幣4407億元）。目前該公司的債務重組計畫仍在溝通中。

綜合21世紀經濟報導及界面新聞的報導，華夏幸福29日晚間公告，表示受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，流動性出現階段性緊張，近期新增未能如期償還銀行貸款、信託貸款等形式的債務本息金額73.25億元，公司累計未能如期償還債務本息合計1013.04億元。

另因債務問題衍生違約仲裁，華夏幸福也同步公告，於近日收到仲裁通知，因未能按期償還中國金谷國際信託有限責任公司享有的本金金額為19.10億元的債權，金谷信託向中國國際經濟貿易仲裁委員會申請了仲裁。

華夏幸福30日收盤下跌2.08%，每股報3.30元。從今年年初算起，其股價已經跌去逾7成。

報導指出，華夏幸福今年2月1日第一次公告債務違約至今，約10個月的時間裡，其債務違約規模已從最初的52.55億元上升超過1000億元。

債務逾期問題不斷疊加，使得債務重組計畫的落實更為迫切。華夏幸福已於10月8日公告「債務重組計畫」，目前仍處於和債權人就計畫內容溝通階段，尚未落實。

根據「債務重組計畫」，華夏幸福對2192億元金融性債務，將透過賣出優質資產回籠資金、出售資產帶走債務、現金清償、債務展期等方式，分批實現債務化解。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101130