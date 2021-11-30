在中國承諾向非洲提供10億劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，印度當局今晚表示，將隨時準備「迅速」向非洲發送更多疫苗以助對抗Omicron變異株。

印度和中國各與許多非洲國家關係密切，但北京向非洲挹注更多金援，今天承諾將再投資100億美元。

印度則表示，已向41個非洲國家提供了超過2500萬劑國產疫苗，大多數是經由COVID-19疫苗全球取得機制 （COVAX）配送。

印度外交部發表聲明說：「印度政府隨時準備支援受影響的非洲國家因應Omicron變異株疫情，包括供應印度國產疫苗。供應可透過COVAX或雙邊協議進行。」

今年4月印度疫情飆升，當局宣布禁止疫苗出口以供國內民眾優先接種，直至上月才開始恢復配送疫苗到海外。

自此印度國產疫苗產量增加兩倍多，達到每月約3億劑。在印度9.44億成年人口中，第一劑的疫苗覆蓋率為83%，兩劑覆蓋率為47%。