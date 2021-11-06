台北捷運公司6日宣布鬆綁防疫政策，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，全線捷運車站、地下街等處充電桌均開放，兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園取消容留限制。

北捷表示，當旅客進入本場所請全程佩戴口罩，於禁食線外保持社交距離下，得暫時脫口罩飲食，違反規定者，最高可處1萬5000元罰鍰，並拒絕運送。

另外，全線捷運車站、地下街等處充電桌均開放，提供手機、其他行動裝置緊急使用，每一組充電桌僅限一人使用，如有多組充電桌將採取間隔開放方式，此外，飲水台將配合台北市自來水事業處公告後，開放飲用水服務。

北捷說明，兒童新樂園取消容留人數降載，恢復1萬6000人容留管制，並於網頁設置「人潮管制燈號」，如達9600人（60％）顯示橙色燈號，現場實施宣導疏導，如人數達1萬6000則顯示紅色燈號，實施入口管制暫停入園。

北捷補充，小巨蛋冰上樂園及北投會館配合取消容留人數限制，惟北投會館採預約制控制入場人數，顧客進入場館仍須全程佩戴口罩，只在運動當下得以暫時脫口罩。

對於跳舞區（中山地下街、爵士廣場、西門地下街、東區地下街、板橋站、十四張站）規範，北捷表示，現場進行空間區隔，使不特定對象得以保持社交距離；民眾除配合防疫實聯制外，進入跳舞區請先掃描QR Code，本場所除運動外需全程佩戴口罩。