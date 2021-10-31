南韓女子天團「少女時代」出身的太妍，日前遭韓媒爆料遭到知名地產集團詐騙高達11億韓元（約新台幣2600萬），而意外登上新聞版面，但隨後又爆出她疑似炒房，讓太妍不得不跳出來澄清，隨後也像沒事一樣在個人IG上曬出穿搭照，沒想到竟意外引起韓國網友的怒火。

太妍於28日被南韓媒體指稱，以11億韓元巨額投資房地產後遭到詐騙，付出的心血血本無歸，同時也因為當時是已逝的父親以太妍的名義買下，使她可能因此背債；加上報導中提到，房地產公司當初以4億韓元（約新台幣950萬元）買下，隨後將土地劃分，再對外聲稱「土地有未公開的開發項目」轉賣給太妍，讓不少人質疑泰妍想藉機炒房。

而太妍隔（29）日也在IG的限時動態上也承認了此事，並說明因為自己從小就進入演藝圈與家人分開，所以一直夢想著可以買一塊地，讓家人住在附近，方便彼此見面而在父母同意下購買，並直接「我瘋了嗎？幹嘛炒房」直接否認此事。

但貼文公開不到24小時，太妍便將這篇限時動態給刪除避免網友繼續討論，接著又在今（31）日，於個人IG上貼出穿搭照，為她所主持的綜藝節目《驚人的星期六》宣傳。沒想到此舉卻意外惹怒韓國網友，在論壇上不少網友認為，她刪除貼文就是心虛，而且現在正在風波浪頭上，她應該要更加低調，而不是繼續經營社群媒體，因此紛紛留言「她瘋了嗎？這種狀態下還發文」、「死都不放棄SNS」、「她真的知道自己做錯事嗎？」、「雖然她做的事情沒有嚴重到需要被謾罵，但這時候應該低調一點吧」、「之前姜虎東也曾陷入炒房疑雲，當時他就像暫時隱退一樣，太妍還不知道低調一點，太厚臉皮了」，引起熱烈討論。

不過，也有不少理性的網友跳出來表示「人家炒不炒房都是她的自由吧？」、「人家有錢炒房，其他人是羨慕還是忌妒？」、「管太多了吧！人家買土地到底礙著誰」；台灣網友則認為「韓國網友實在太無聊」、「韓網真是難搞」、「拍個穿搭照有需要這麼敏感？」。