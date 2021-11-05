台灣房價逐年上漲，現今高房價讓不少年輕人畏懼，有網友發文，認為台灣民眾的地下收入真的太多，主計處統計根本不準，曾經也感到奇怪，納悶房價這麼高，結果不僅有人買，還全賣光。底下網友看了討論熱烈，分享自己身邊隱藏版富豪，「我親戚開餐廳，買房根本都沒在貸款的，全現金」、「某些特定行業真的是低調賺」。

1名網友在PTT房屋版上發文大嘆，台灣民眾的地下收入真的太多，主計處的統計根本不準，一些夜市擺攤、小吃店的真實收入，更遑論有些企業高薪低報，哪裡有真實數據？

曾經他也納悶，為什麼房價這麼高，有人還買得起？未料不僅有人買，還全數賣光，只能讓自己加倍努力，加入買得起的行列。

貼文一出後，引來大批網友認同，「靠地下經濟撐起房價」、「其實華人社會，低調、悶聲發財的人很多」、「推這篇，有許多隱藏有錢人」、「朋友茶農，收入至少三百以上，還不用報稅」、 「我親戚開餐廳，買房根本都沒在貸款的，全現金」、「岳母家鄰居賣金紙年收上億，都用現金買鄉下整排透天的」、「很多不報稅的夜市攤販 ，一個月都賺30萬以上」。

但也有人認為，這些「隱藏收入」很難辦理貸款，「問題是你隱藏收入的人很難貸款阿，不貸款要怎麼開槓桿？沒槓桿要怎麼炒房？」、「地下收入很難辦貸款」、「沒報稅的 基本上只能全現金，或是頭期要拿更多出來，不過基本上，不缺這錢就是了」。