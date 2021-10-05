中央氣象局表示，南海及菲律賓東方海面的大低壓帶，本周至下周可能有熱帶低氣壓或颱風生成，目前發展較好的熱帶系統92W最快明後兩天(6日、7日)將發展為今年第17號颱風「獅子山」，此外還要留意10日「圓規」颱風生成後，是否有秋颱共伴的可能。周四起至下周二，迎風面的東半部、恆春半島、基隆北海岸及大台北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率。

國慶連假恐遇「雙颱共舞」 氣象局最新說明｜2021.10.05

明天(6日)天氣與今天類似，不過迎風面水氣增加，東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫陣雨，且降雨情形較明顯，而其他地區則為多雲到晴，白天陽光露臉且雲量較少，在中南部地區及各地山區在午後有局部的短暫雷陣雨；氣溫方面，宜蘭、花蓮高溫約29、30度，其他地區為32至35度，尤其在桃園、新竹、南投、嘉義及金門有局部36度以上高溫出現的機率。

氣象局國慶連假天氣搶先報。(圖/氣象局)

5至6日定量降水預報。(圖/氣象局)

周四、周五(7日、8日)兩天受南方雲系影響，迎風面的東半部地區、恆春半島、基隆北海岸及大台北地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，南部地區也有部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周一(9日至11日)迎風面東半部地區、基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。下周二(12日)水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，並可能有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

13日至15日東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南海至菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，惟其強度及位置仍有不確定性，氣象局將密切關注。