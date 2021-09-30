要變天了！氣象達人彭啟明表示，明天到周六鋒面尾巴掠過台灣北方海面附近，水氣增多，午後雷陣雨發展旺盛，特別是明天鋒面通過時天氣最不穩定，北部、東半部有雨，中南部山區易有局部大雨發生。同時下周菲律賓東方海面附近的低壓，將有機會發展成颱風。

彭啟明在臉書表示，今天台灣天氣晴朗，只有很零星的局部性熱對流發展，明天到周六(10月1至2日)兩天，鋒面尾巴可能掠過台灣北方海面附近，天氣不穩定、水氣略多，午後雷陣雨發展較旺盛，特別是周五鋒面通過時是天氣最不穩定的時候，容易有雷陣雨發展，要等到周日鋒面通過後天氣才會比較穩定。

氣象局也指出，周五（10月1日）水氣增多，北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區午後局部短暫雷陣雨，中南部山區易有局部大雨。周六（2日）風向漸轉為東北至偏東風，東半部仍有雨，其他地區午後雷陣雨，中南部山區持續易有局部大雨。

颱風方面，彭啟明表示，目前西太平洋上最強的系統蒲公英颱風，經歷了眼牆置換，昨天上午又增強為強颱，但今天清晨再度減弱為中颱，預期會往日本關東附近擦邊而過，蒲公英颱風走後，下周一菲律賓東方海面到南海附近則有低壓發展，可能逐步變成季風低壓，也有機會醞釀發展成颱風，水氣也較多，到下周末期間，也就是國慶三天連假期間，東北部、東半部的風勢及水氣逐步增多有雨，西半部則依舊炎熱。