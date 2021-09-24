受到東北風影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（24日）下午3時發布6縣市大雨特報，基隆北海岸、南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

基隆北海岸、南部地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。（氣象局提供）

東北風影響及午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局今（24日）發布6縣市大雨特報。(氣象局提供)

大雨特報地區：基隆市、新北市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。另外，氣象局針對「嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止；針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

氣象局表示，今天東北風逐漸增強，迎風面基隆北海岸及東半部會有局部短暫雨，基隆北海岸及宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區也有一些降雨的機率，至於其他地區則為晴到多雲，午後嘉義以南地區及其他山區會有局部短暫雷陣雨，留意有瞬間較大雨勢；受東北風影響，北部及東半部高溫約30-32度，但桃園以南及花蓮縱谷內高溫仍有33-35度，感受依舊炎熱。

由於東北風增強，彰化以北、基隆北海岸、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有8-9級強陣風，海邊活動要小心。