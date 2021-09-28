中央氣象局表示，明(29日)山區午後仍有短暫雷陣雨，夜晚及清晨轉涼，周五起水氣增多，天氣不穩定，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後嚴防局部強降雨等劇烈天氣；此外，中度颱風蒲公英雖遠離台灣，朝日本而去，但對台灣沿海仍有長浪威脅。

對流旺盛 嚴防午後強降雨！氣象局最新說明｜2021.09.28

明天(29日)各地大多晴到多雲，午後南部近山區的平地及其他山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區及恆春半島偶有局部短暫陣雨；清晨夜晚舒適，各地低溫約24到27度，白天高溫約31至35度。周四(30日)各地為晴時多雲的天氣，午後山區及南部近山區平地有局部短暫雷陣雨，東半部則偶有零星短暫陣雨。

遠方的蒲公英颱風，本體雖無侵台疑慮，但長浪仍威脅台灣沿海。(圖/氣象局)

28至29日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五、周六(10月1日、2日)水氣增多，風向漸轉為東北至偏東風，風力有逐漸增強趨勢，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

下周日至下周二(3日至5日)各地大多為多雲時晴的天氣，但風向漸轉偏東風，迎風面的東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

第16號颱風「蒲公英」28日下午2時中心位於鵝鑾鼻東方1570公里之海面上，持續朝日本東南方海面前進，對台灣無直接影響，不過基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海有長浪發生的機率，尤其明晚起台灣東南部沿海地區(含綠島、蘭嶼)將有3米左右浪高出現，海邊活動請注意安全。