雙颱恐生成，影響國慶連假天氣，氣象專家吳德榮表示，周六(9日)南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動跡象，也因為熱帶擾動發展，周四至周六偏東風帶來更多水氣，影響國慶連假天氣，屆時基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫陣雨，午後中南部及各地山區有雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬，周六(9日)南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象，有機會發展成雙颱。未來10天的模擬路徑更顯示，2個熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離近或遠，有很大差距，也將決定匯入偏東風內水氣的多寡，影響國慶連假的天氣。由於是未來10天的模擬，不確定性仍高，應繼續觀察。

最新歐洲(ECMWF)模式模擬，周六(9日)20時預測圖(左圖)顯示，南海(1號)及菲律賓東方海面(2號)皆有熱帶擾動活動的跡象。歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑(右圖)顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離近或遠，有很大差距。 (圖擷自tropical tidbits & Weathernerds)

吳德榮表示，周四至周六(7至9日)因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，迎風面東半部降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增。氣象局也表示，周三至周六（6至9日）是南方水氣最多的時候，基隆北海岸、東半部及恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲，午後中南部及各地山區有雷陣雨。

氣象局表示，國慶連假期間(9至11日) 南海至菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，其強度及位置仍有不確定性，將密切關注，屆時東半部、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

近日天氣方面，吳德榮表示，今天午後中南部山區有局部短暫降雨，周一至周三(4至6日)偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨，西半部晴朗炎熱，中南部山區午後偶有小範圍零星降雨。