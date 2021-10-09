連假期間上午8時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往返清境風景區，建議提前早上8點以前抵達避開車潮。（民眾提供／ 盧金足南投傳真）

國慶連續假期9日起至11日共計3天，南投縣境內仁愛鄉「清境農場」及魚池「日月潭」兩大風景區吸引民眾觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，交通部公路總局提醒塞車地雷與時間，連假期間上午8時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往返清境風景區，建議提前早上8點以前抵達避開車潮；過夜入住旅宿者，下午3時以後進入避開塞車時段。

公路總局第二區養護工程處依歷史交通統計數據，預估台14甲線清境、合歡山路段國慶日連續假期將吸引眾多遊客前往，連假期間每日上午8時至下午3時易發生車多壅塞狀況，用路人如當天往返清境風景區，建議可提前於早上8點以前抵達，避開車潮。

計畫過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段，日月潭風景區連續假期亦將吸引相當人潮前往，周邊道路台21線每日上午10時至下午2時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議提前於早上10點以前抵達，避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時後進入日月潭風景區，避開塞車時段。

公路總局重點整理出遊客避開塞車撇步，由台21線埔里前往日月潭部分(北往南)，因日月潭水社路段車流多時易回堵，建議民眾可於台21線九龍路口左轉台21甲線往德化社方向環潭遊憩避開車潮。

欲前往清境及合歡山民眾，因應疫情影響，近期前往高山遊客甚多，且停車空間有限，尤以合歡山更為侷限，民眾上山前務必先行查詢路況，審慎評估前往。

公路總局提醒欲上合歡山旅客，因該地區海拔直上3000公尺以上，應加強保暖與評估自身狀況，加上路狹蜿蜒且停車空間有限，行前務必查詢路況，切勿隨意違規停車與疲勞駕駛。

「呼籲用路人，連假期間車潮多，行旅規畫請優先考量搭乘公共運輸系統」，公路總局表示，民眾行旅間隨時注意路側資訊可變標誌，該局轄管交控中心隨時發布交通狀況訊息並提供行車建議。