金門海巡隊嚴陣以待，昨天深夜冒著惡風險浪在田埔海域逮捕1艘5人留置調查，將依違反兩岸人民關係條例罰款新台幣30萬元。（金門海巡隊提供）

海巡幹員對越界大陸漁民逐一量測體溫和清潔消毒。 （金門海巡隊提供）

金門海域進入高經濟價值黃魚汛期，大陸漁船又偷偷摸摸越界捕撈，金門海巡隊嚴陣以待，昨天深夜冒著惡風險浪在田埔海域逮捕1艘5人留置調查，將依違反兩岸人民關係條例罰款新台幣30萬元。這也是今年秋季漁汛期，首艘落網的對岸越界漁船。

昨天深夜10時許，海巡署巡防區雷達發現田埔1.5浬有陸船出沒蹤跡，立即通報海巡隊線上PP-10039艇及CP-1020艇趕至，雙艇採取包抄戰術截獲「無船名」1艘5人，冒著浪高近3公尺的6-7級大浪強勢登檢。

全套防疫裝備的海巡幹員在控制人、船後，確認該船來自福建寧德，隨即進行全面清艙檢查，將撈獲約3公斤漁獲當場海拋，但未發現豬肉及其他肉類相關製品。現場漁民逐一量測體溫和清潔消毒後，連人帶船押返料羅港留置調查，全案將依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，罰款新台幣30萬元起跳。

海巡說明，目前金門海域已進入高價魚種包括黃魚、鯧魚的捕撈季節，對岸船隻蠢蠢欲動，伺機越界大撈特撈，並違法佈放浮水式流刺網，未來將持續加強巡弋，以維護金門海域資源與漁民權益。漁民如在海上作業發現大陸漁船違法情事，可撥海巡署「118」免費專線通報處理。