大陸駐韓國大使館官網21日消息，中國駐韓國大使館發言人說明20日1艘韓國漁船傾覆致船上4名中國船員失蹤相關搜救處置情況指出，據最新消息，2名中國船員和1名韓國船員已於21日早7時許獲救，由韓方直升機緊急送往鬱陵島上某醫院治療，尚未發現其他生還者。

新華社報導，此外，另據中國駐韓國光州總領館20日證實，一艘中國漁船當天在韓國西南部全羅北道群山市附近海域沉沒，4名中國公民死亡，2人失蹤，9人獲救。中國駐韓國光州總領館總領事張承剛對說，總領館第一時間獲悉後，立即啟動應急機制，向韓方了解搜救最新進展情況。事故原因尚在調查中。

據韓方通報，當地時間20日14時許，1艘韓國漁船在獨島（日本稱竹島）東北方向168公里海域傾覆，船上9名船員落水失蹤，其中4名為中國公民，另有3名韓國船員和2名印尼船員。韓國政府緊急派出海警海軍共4艘艦艇、3架直升機、1架固定翼飛機，以及2艘公務船和2艘民間漁船抵達事發海域實施搜救。

中國駐韓國大使館高度重視，立即啟動應急機制，同海警等部門建立熱線聯繫，推動韓方務必全力搜尋失蹤者，治療獲救人員。目前該館正會同有關地方政府緊急聯繫4名船員家屬，妥善做好後續處置。

據韓國方面通報，當地時間10月20日14時24分，日本海上保安廳通報韓方，一艘72噸級韓國漁船在獨島（日本稱竹島）東北方向168公里海域傾覆，船上9名船員落水失蹤，其中4名船員為中國公民。

據悉，失蹤船員還包括3名韓國船員和2名印尼船員。韓國海警、海軍艦艇正前往事發海域施救。