大成長城企業副董事長韓家宸剛從台灣返回大陸，正在上海隔離中，一談到往來兩岸隔離之苦，他就有一肚子苦水要吐。

韓家宸9月20日回到台灣，21日中秋節隔離中；14天後，因為要到醫院檢查身體，不好意思，再居家檢疫7天，滿21天才能進醫院看病；他說，往來兩岸一趟總共要隔離42天，對一個70多歲的人來說，壓力很大，真的很傷身體。

韓家宸指出，別提春節返台旺季，就連中秋節返台，他都差一點就訂不到防疫旅館；像他不想住四面看不到外頭的防疫旅館，還想住有陽台能透透氣的，打聽一下，1天竟然要1萬元台幣，試想一般台商、台幹誰付得起？

今年春節，由於訂不到防疫旅館就買不到機票，大成在大陸的台幹有2/3無法回台過年，疫情已經持續2年了，韓家宸也替無法返鄉團圓的同仁感到不平。

另外一個讓台商不舒服的是，大陸疫苗接種證明在台灣很難補登記。韓家宸9月返台時，拿著在大陸接種兩劑疫苗的電子數位證明到診所，要補登記到台灣的疫苗接種證明（黃卡）上，診所給了黃卡，卻在上面註記「遺失補發」4個字，讓他覺得奇怪。

幾天後，衛福部又宣布，大陸接種證明不可以登記在黃卡上，民眾必須拿大陸接種證明到衛生單位登載到「全國性預防接種資訊管理系統」（NIIS）上。

韓家宸拿著大陸電子版的接種證明到衛生所要登載，承辦人員卻說：「你們大陸的規定，台灣不承認，請你到7-11拷貝列印出」，他當場抱怨「我70多歲，在台灣繳了50多年的稅，你們不能現場幫我拷貝列印？」後來，還是衛生所的主管出面，才讓他能當場列印大陸接種證明。

據了解，雖然現在距離明年春節還有3個月的時間，但一些大陸台商打遍雙北的防疫旅館，已經找不到空房，在這種情況下，根本就無法預訂春節返台機票。

韓家宸9月返台時就先預訂明年春節的防疫旅館，但他的台灣幹部很多人卻訂不到，讓人很不忍；他指出，11月起，打過科興、國藥疫苗的外國人入境美國就不需要隔離，指揮中心應該比照辧理，就是完整接種這兩種已被世衛組織承認的疫苗，入台時只需在防疫旅館集中隔離7天，其餘7天可以居家檢疫。

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