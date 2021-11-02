美股收紅，三大指數同步創新高，日韓股早盤各走各的路。台北股市今天開盤漲26.18點，電子股多頭人氣十足，晶圓雙雄的台積電(2330)上漲6元、聯電(2303)漲幅逾3%、鴻海(2317)也上漲，電動車和元宇宙概念股當紅，電子資金占比逾7成，貨櫃三雄、航空股攜手上揚，拉升台股站回半年線，櫃買漲幅跑贏大盤、連續14日上漲。

分析師指出，台股今日開高，突破10月震盪高點後持續上漲，晨盤一度站上17237.09點，量能有放大跡象，電動車和元宇宙概念股仍是焦點所在。今日台股上漲有量增是正常的現象，觀察晨盤不少漲多的個股現在已進行修正，下半場需留意有無當沖的量要出來。

盤面上，台積電今日開高，最高曾至597元；第三代半導體中世界先進(5347)今將舉辦線上法說，股價逼近漲停，同步帶動光罩(2338)強彈，漲幅近8%；元宇宙概念股炙手可熱，宏達電(2498)漲多回檔修正，不過，鈺創(5351)、凌陽(2401)聯袂衝漲停；美西、歐洲航線運價，航運族群今日續彈，貨櫃三雄攜手上漲，長榮(2603)及陽明(2609)重回百元大關；航空股今日士氣如虹，華航(2610)漲幅在5%左右、長榮航(2618)漲幅約3%左右。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，台股部分受到美國企業財報表現激勵，加上台股法說行情帶動接力，台股放量重登萬七關卡，雖短期難免區間整理，但整體趨勢向上。而市場焦點再度重回電子股之外，其中因電動車受惠需求爆發，包括電動車主體在內和其相關新題材與規格亦受到關注，吸引資金流入產業上下游供應鏈概念股，進而帶動以電動車為首的ETF更加受到市場愛戴，後市表現可期。