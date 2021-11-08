上周加權股價指數漲幅1.82％，外資持續加碼台股，航運股由貨櫃族群轉戰航空族群，面板股則持續加碼群創(3481)。根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超216.83億元，累計今年年初至11月5日止，累計賣超5409.40億元。
外資總持有股票市值為23兆2301.03億元新台幣，占全體上市股票市值的43.75％，較10月29日的22兆7533.24億元新台幣，增加4767.79億元。
在個股買超部分，群創上周股價走揚，居外資買超第一大個股，張數達156069張，航空股進入第4季航空貨運旺季，第3季財報客運表現不佳、但貨運衝出一片天，單季逆勢繳出亮眼成績，看好未來解封後的客運復甦力道，華航(2610)、長榮航(2618)居上周外資買超第二、三大個股，張數分別為148957張及138757張。
賣超方面，長榮(2603)居外資上周賣超第一大個股，張數為33725張，開發金(2883)、新光金(2888)分居第二、三名，賣超張數為32785張及29443張。
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