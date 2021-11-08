1.大成鋼(2027)：績優+美基建通關題材，晨盤噴量觸及漲停，飛過月線、進逼季線。
2.運錩(2069)：前三季EPS 3.25元，創本業獲利新高，外資近期偏多操作，晨盤爆量攻上漲停34.3元鎖死。
3.彰源(2030)：前三季獲利創高、每股淨利2.73元，全年營運創高可期，不理外資連兩日賣超，今早挾量觸及漲停，躍過月線。
4.中鋼(2002)：前3季每股賺2.88元，創同期新高，盤初挾量漲近3%，衝過月線。
5.華邦電(2344)：第3季賺44.78億、創21年新高，上周五外資回補買超2254張，今早股價續彈逾2%，摸到季線。
6.智崴(5263)：搶攻「元宇宙」商機，董座喊話未來每年營收可望平均成長30％，今早攻上漲鎖死，拉出一根長紅棒。
7.雄獅(2731)：10月營收年減幅縮小，加上旅展加持，早盤一度反彈上漲2%、登逾3個月高點。
8.穎崴(6515)：上月營收登今年新高，訂單看到明年H1，股價躍上346.5元漲停，寫波段新高價。
9.全科(3209)：10月營收年減18%，晨盤續跌近3%，失守月線。
10.鳳凰(5706)：不畏外資轉賣超，前三季每股盈餘1.04元，早盤上攻漲近4%。
11.日月光投控(3711)：前3季每股盈餘7.66元，今起首祭庫藏股，股價上揚漲逾4.5%。
12.聯發科(2454)：元宇宙需要低功耗高效能裝置，發展機會大，晨盤走揚漲近2.5%。
13.長榮航(2618)：旅展搶攻疫後商機，貨機業務助Q3每股賺0.29元，早盤漲近3.5%。
14.長榮(2603)：Q3獲利突破800億元，每股盈餘15.15元，惟運價指數續消風，股價觸及120元後，漲幅收斂。
15.華新(1605)：Q3每股賺1.32元、創同期新高，外資5日大幅回補，早盤放量漲逾2%。
16.映泰(2399)：端新品衝刺Q4及比特幣加持，早盤勁揚逾7%、躍上年線。
17.撼訊(6150)：比特幣大漲，挖礦概念發燒，早盤漲幅一度達3.7%
18.富邦金(2881)：通過併日盛金，預計明年Q1完成，晨盤漲約1%、收復周線。
19.南電(8046)：股價突破550元，部分賣單獲利了結，早盤回檔修正2.5%，5日線有守。
20.上曜(1316)：未實現銷售業績近30億，明年EPS挑戰破8元，多方再攻大漲逾6%。
21.鄉林(5531)：成都綜合投資案將開賣，守住高檔震盪，上漲近3%。
22.美隆電(2477)：外資穩健買超，底部墊高穩揚，早盤向上突破朝30元前進，為近3個月高點。
23.昇貿(3305)：Q3獲利攻頂，今年同戰高，業績亮眼支持底部有守，走高逾2%。
24.三晃(1721)：受惠半導體需求火熱，產能供不應求，化工族群人氣強強滾，無懼遭列警示股，連三日亮燈觸頂，站上逾10年高位。
25.永光(1711)：前三季稅前EPS0.93元，10月營收月、年雙漲，獲外資及自營商連3買，今大漲5%，衝上30元及逾7年高峰。
26.中華化(1727)：化工股獲買盤集體點火，今放量彈漲逾半根停板，改寫天價55.8元。
27.儒鴻(1476)：訂單滿手，Q4營收衝百億，晨盤走揚4.5%，攻上5個月高點。
28.大立光(3008)：10月營收月增0.74%、今年1月來最高，晨盤止跌反彈近2.5%，力保2000元大關。(編輯整理：李慧蘭)
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