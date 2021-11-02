受到疫情的影響，找工作的難度也增加。今年台南市最後一場大型就業博覽會，6日即將在新營區舉行，有88家廠商合計提供5380個職缺，56％的職缺月薪都超過3萬元；其中，更有18家新營及鄰近地區的在地廠商，共釋出705個工作機會，歡迎溪北地區的市民，把握機會就近找工作。

勞工局表示，這場就業博覽會將於6日上午9時至12時，在新營體育館外廣場辦理，共有台積電、台灣國際航電、聯華電子、康那香企業、生達化學製藥及全家便利商店等88家知名廠商，提供5380個工作機會。其中，有62家廠商提供3026個月薪超過3萬元以上的職缺。

至於18家新營及鄰近地區的在地廠商，像榮眾科技、華新麗華、光洋應用材料、官田鋼鐵、隆順綠能科技、廣吉食品及南天有線電視等，也釋出705個「在地工作」機會；同時，就博會還將設置線上求職專區，提供線上投履歷與民眾遠距面試的機會，採實體、線上雙軌併行，協助市民就業。

市長黃偉哲則指出，今年上半年台南市的失業率僅3.9％，低於全國，與台中市並列6都最低。在市府團隊積極招商引資、吸引廠商進駐下，前3季的招商成績，截至9月底新增254件投資案，吸引資金234億元，創造464億元產值，預計新增6998個就業機會，招商成績較去年突出。

黃偉哲還說，像聲寶台南廠、全立發機械關廟廠、心忠電業、官田鋼鐵麻豆廠等廠商，都已在第3季完工啟用，顯示台南市的產業經濟活動持續熱絡；後續還有誠品與碳佐麻里合作案，以及南仁湖在安平港水岸複合觀光遊憩區破百億元的投資，期盼創造更多就業機會，也為返鄉青年提供更多選擇。