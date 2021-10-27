中油公司桃園煉油廠外海浮筒油管發生洩漏，這是中油半年內第2次的泄漏，海洋委員會從重裁處100萬元，並要求中油公司確實全面檢視輸油設備，確認安全無虞前禁止卸油。

由於這次是中油公司繼6月22日大林廠發生外海浮筒浮蛇管泄漏油汙後再次發生，顯然中油公司對於浮蛇管之管理仍未能有效預防洩漏。海洋保育署依違反海洋汙染防治法第18條第1項之規定，逕依同法第42條規定裁處最重新台幣100萬元並要求立即改善。

中油桃園煉油廠於10月24日下午巡查外海浮筒時，發現1號外海浮筒內串浮蛇管第9節微漏，泄漏量約0.5公秉。海委會接獲通知後，要求中油公司立即止漏並清除海上油汙，海委會並派人前往海域採樣，續於25日派船艇前往巡視及岸際巡視，經回報並未發現油汙。

此案汙染地點海域位於桃園市政府管轄範圍，桃園市政府海岸管理工程處於25日舉行緊急應變會議，決議要求中油公司派遣工作船完成止漏、圍堵及清汙工作，並在海象條件允許下，盡速完成蛇管更換作業。

海管處已出動海汙應變車輛，搭載油品檢測器及油汙應變器材於大園海岸潮間帶做監控，如經評估有汙染風險，將立即鋪設攔油索。海委會海保署也全力協助桃園市政府相關資材與科技監控，以防止溼地、藻礁等重要生態系受到汙染。