產油國聯盟OPEC+訂於4日開會，儘管美國總統拜登呼籲擴大增產以抑制油價漲勢，但預料OPEC+不甩美國施壓，維持既定產油步調。鑑於當前供需失衡引發能源危機，美國銀行（BofA）預測油價在明年6月前會飆上每桶120美元。

美國疾呼OPEC+擴大供給阻止油價漲勢之際，石油輸出國家組織（OPEC）成員國科威特和伊拉克已表態，將在周四的會議支持OPEC+維持原定的增產計劃，即原油日產量增加40萬桶。

科威特石油部長阿法雷斯（Mohammad Abdulatif al-Fares）1日表示，支持OPEC+既有的擴產計劃，這足以確保原油充分供給，達到平衡全球市場的目的。

伊拉克國營石油行銷公司SOMO上周六指出，伊拉克認為現有的增產計劃，足以滿足需求並穩定市場。

OPEC成員國的表態，顯然不把美國的施壓當一回事。拜登總統上周六趁著出席羅馬G20峰會，敦促G20中有閒置產能的主要能源生產國增產，以強化全球經濟復甦力道。

OPEC老大哥沙烏地阿拉伯，對於要求油國組織增加原油供給的呼聲置若罔聞，聲稱油市供應充足。

DNB Markets資深油市分析師馬丁森（Helge Andre Martinsen）指出，即便世界主要石油消費國頻頻施壓，OPEC+在周四集會堅持日產量增加40萬桶政策的機率很高。

國際原油價格2日雖略有起伏，仍持穩在每桶85美元附近，與多年高點相去不遠。

美國銀行發布研究報告預測，作為全球基準指標的布蘭特原油，2022年6月底前將攀抵每桶120美元。

市場供需緊俏，全球籠罩能源危機，帶動原油、煤炭、天然氣、液化天然氣（LNG）價格飆高，促使美銀上調油價預測。

不過是1個月前，美銀預估未來半年內油價上看每桶100美元，前提是今年冬天比往年寒冷。但現在全球能源市場走向，才是牽動油價最重要關鍵。