中俄聯合軍演後 10艘船艦通過津輕海峽

日前中俄海軍一個10艘軍艦的聯合編隊通過日本津輕海峽，引起了日本社會震動及輿論高度關注，同時更激發了大陸民眾的抗美情緒。這次並非中共軍艦首次穿越日本的周邊海峽，但大陸媒體輿論卻格外興奮，原因在於這項行動向與中國高度對立的美國展示中俄間的戰略協作夥伴關係，同時也是對美艦近幾年來持續航經台海的反制行動。

中俄海軍10月14日至17日在俄羅斯彼得大帝灣進行了一場名為「海上聯合-2021」的聯合軍事演習。演習結束後的隔天（18日），參演的兩國海軍共10艘艦艇組成編隊通過日本津輕海峽，這是兩國軍艦首次編隊穿過這個寬僅18.7公里的水域。日本官方對此表示「密切關注」，雖然日本社會對此事相當意外，但防衛省表示，中俄艦隊通過海峽時沒有侵犯日本領海，也沒有違反國際規則。陸媒則稱，此次行動展示了中俄兩軍「高度的戰略互信」。

在中俄聯合演習結束後的隔天，參演的兩國海軍共10艘艦艇組成編隊通過日本津輕海峽，其中較受注意的是中方領軍的055大型驅逐艦南昌號（舷號101)。（圖／推特@evazhengll）

有些人質疑津輕海峽只有18.7公里，為何不是日本的領海？依國際法劃定的領海範圍為12海里，約合22.224公里，而日本在戰敗後立下「無核三原則」（不製造、不擁有、不攜入核武器），同時《美日安保條約》也規定裝載核武器的美國軍艦只能進入日本專有經濟區，不能進入領海。津輕海峽位於日本本州和北海道島之間，是聯繫日本海與北太平洋的重要航道，如果海峽全部列為領海，載有核武器的美國核潛艇就無法通過津輕海峽來自由進出日本海與太平洋之間。為了方便美國核潛艇活動，津輕海峽與宮古海峽、宗谷海峽等5個重要水道，都只劃定了3海里的領海範圍，其餘的水道則列為「國際通道」，中俄艦隊也是根據這項規定，在這個通道範圍內通過津輕海峽。

近年來美國加強了與中國的戰略競爭關係，在亞洲地區拉攏了大量的盟友共同對中國在許多議題上施壓，包括南海、東海、台海等議題，除了組織「美日印澳四方會談」（QUAD），最近又與英國、澳大利亞組成AUKUS防衛聯盟，還加強與了越南、菲律賓等南海周邊國家的關係，並提升與台灣互動與加強軍售。這種「揪團打群架」的態勢讓中國感受到被包圍的威脅，應此也格外著重於強化與俄羅斯之間的關係，並經常高調展示兩國間包括軍事在內的各種合作。雖然俄總統普丁對北京提出建立同盟的要求從未鬆口認同，但中國官方仍不斷在言辭上強化雙方關係，例如戰略互信、協作夥伴、結伴不結盟等說法。

穿越日本津輕海峽的俄方艦艇有反潛艦潘捷列耶夫海軍上將號、特里布茨海軍上將號，以及電子偵察船克雷洛夫元帥號、護衛艦響亮號以及聯邦英雄阿爾達爾·齊登扎波夫號。（圖／推特@China2ASEAN）

美國除了拉攏盟友壓制中國，在東海、南海與台灣海峽也持續推動其「航行自由」政策，多年來不斷派遺機艦在這些海域空域航行。近年來美國提升與台灣關係，更觸動了北京的敏感神經。美方在大幅增派軍艦航經台灣海峽的同時，也邀其盟友如英國、法國、加拿大等國共同行動。北京當然明白，以台灣海峽160公里寬度，就算將台灣算入中國主權範圍，也只能劃定12海里領海，仍然得在海峽中讓出一百多公里的國際通道。只是在北京眼裡，美國派軍艦航經台海是為了挑戰中國對台主權聲明立場，與所謂國際水域通道毫無關係，因此每回西方國家軍艦經過台海，北京必定發出強烈抗議，同時伴隨著愈來愈頻繁的軍事演習，並增加對台灣空域的侵擾頻率與規模。

因此，這次中俄艦隊通過日本津輕海峽，對北京來說也具有相類似的象徵意義，既然美艦要航行台灣海峽，中共就挑美國盟友日本的海峽來進行航行自由，而且這次還特別地大張旗鼓，陸媒也配合著詳細介紹每一艘艦艇的編號與性能，以及日本社會對於此事如何緊張、民眾如何大罵防衛省，並分析中俄艦隊路過海峽的威懾作用與中共海軍前出太平洋的戰略意義等，同時指明美艦既然以航經台海挑釁中國，中共海軍編隊航行穿越津輕海峽就是極有意義的反制行動。

中方艦隊領頭的055型南昌號導彈驅逐艦，是大陸專家與網民們最感到驕傲的、足以在全球名列前茅的優勢武器。它讓相對落後的俄國海軍非常「眼紅」，穿越海峽也讓日本自衛隊「眼綠」。（圖／推特@evazhengll）

First video of Type 055 destroyer launching missile vertically Type 055 destroyer Nanchang (101) will take part in China-Russia joint naval exercise in the Sea of Japan on Thursday. 😎 pic.twitter.com/xRXrQMoAU4 — 彩云香江 (@louischeung_hk) October 14 2021

許多報導當中特別提到的是這次中方艦隊領頭的055型南昌號導彈驅逐艦的威勢，055萬噸驅逐艦是大陸專家與網民們最感驕傲、足以在全球名列前茅的海軍優勢武器。陸媒分析南昌艦在相對落後的俄國軍艦面前讓俄海軍非常「眼紅」，而在率領艦隊通過津輕海峽時則讓日本自衛隊「眼綠」。有些媒體還提出異想天開的建議稱，既然055驅逐艦如此優秀，而中國又急缺先進的核潛艇技術，完全可以用055艦來與俄羅斯的北風之神核潛艇，以此優劣互補，把中俄軍事合作推上新的台階。此種建議雖然毫無章法，但提議者055艦自豪之情躍然紙上，聞之令人莞爾。