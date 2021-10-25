中、俄「海上聯合-2021」軍事演習和首次中俄海上聯合巡航，在環繞日本一周後結束。這次聯合軍演很不尋常，艦隊從輕津海峽進入太平洋，再經大隅海峽回到東海。輕津與大隅海峽都是日本為讓出國際通道，刻意縮短領海為3海里的水域。中、俄10艘巨艦通過，日本漁民肉眼可見。

不僅如此，中國還宣稱這次行動是「首次中俄海上聯合巡航」，暗示該地區為中、俄勢力範圍。如此刻意挑動日本敏感神經，所為何來？

合理推論，這是戰略對話，在競爭情境下向對手展示決心與實力。10月初美軍聯合英、日、荷、加、紐盟軍在沖繩附近聯合軍演，向中國展示實力。依據美國「海上壓力戰略」，目的是嚇阻中國在東海、台海或南海使用武力。中、俄「海上聯合-2021」繞日本演習則是反嚇阻的陽謀，除了向美國表示嚇不住我外，還向日本施壓，威懾日本不可過於傾向美國。

這是毛澤東「你到我家來，我到你家去」戰略的具體表現。公海軍演符合國際法，中國不能阻止美國聯合盟邦在中國附近海域軍演，但可以聯合俄羅斯到美國盟邦日本附近海域聯合軍演。隨著中國海軍實力增長，未來不排除到關島、夏威夷海域附近軍演，或自由航行。

對台灣來說，還好中、俄艦隊沒有選擇南下繞行台灣，否則台海形勢將更緊張。各國勢力陸續加入後，美、中競爭形勢愈來愈複雜。台灣比日本更接近風暴核心，行動應該更謹慎。

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