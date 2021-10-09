今天是連假第一天，但彰化受到環風場影響，偏東風，西部沿海地區位於背風側，清晨及夜間受到PM2.5影響，導致臭氧濃度上升，彰化地區出現橘色提醒、二林更是出現紅色警示，彰化縣政府環保局也提醒，為了加強個人健康防護，減少在外戶外活動，若外出也必須配戴口罩。

根據空氣品質預報資訊，彰化西半部地區有汙染物累積，造成空氣品質不良，彰化縣環保局已經啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公司場所執行空屋自主管理，另外也要求地方廟宇配合環保祭祀作為，盡量抑制空氣品質，減緩惡化。

根據空氣品質預報資訊，彰化西半部地區有汙染物累積，造成空氣品質不良。（翻攝空氣品質監測網／吳建輝彰化傳真）

彰化縣環保局已經啟動緊急應變機制，通知縣內前74大公司場所執行空屋自主管理，另外也要求地方廟宇配合環保祭祀作為，盡量抑制空氣品質，減緩惡化。（翻攝空氣品質監測網／吳建輝彰化傳真）

環保局表示，縣府已派稽查員抽查公司場所放置攝背，也鎖定露然熱區，加強取締露天燃燒及高汙染車輛，在重要路口進行車輛怠速稽查，也透過中台灣區域治理平台，與鄰近縣市共同管制主要空氣污染來源，包括台中火力發電廠，今日已預先降載3850MW(含歲檢修)，以減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒，民眾連假外出時，配合防疫本就需要戴上口罩，但以目前空氣質量問題，建議民眾減少戶外劇烈活動，若要外出也建議搭乘大眾運輸並配戴口罩，如發現有工廠排放黑煙、露天燃燒，也請協助通報環保局進行處置。