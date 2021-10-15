新北市水利局要在中和壽德公園興建滯洪池，約30多名里民15日上午到場抗議，水利局副局長楊宗珉接下民眾陳情書。（葉書宏攝）

新北市水利局要在中和壽德公園興建滯洪池，約30多名里民15日上午到場抗議，水利局副局長楊宗珉接下民眾陳情書。（葉書宏攝）

新北市水利局要在中和壽德公園興建滯洪池，約30多名里民15日上午到場抗議，水利局副局長楊宗珉接下民眾陳情書。（葉書宏攝）

新北市水利局要在中和壽德公園興建滯洪池，約30多名里民15日上午到場抗議，水利局副局長楊宗珉接下民眾陳情書。（葉書宏攝）

新北市為解決中和、土城交界處淹水問題，斥資約6000萬要在中和壽德公園興建滯洪池，施工第2天、今（15日）上午10時許約30餘名里民到場抗議反對，水利局副局長楊宗珉接下民眾陳情書，楊強調，完工後公園會更好。

前壽德里長呂坤翰今（15日）上午率領30餘名里民到場抗議，他們認為，2次說明會共約400多位里民反對，水利局至今未協調、未得共識，卻貿然開工，完全忽視在地民意。

呂坤翰指出，壽德公園定位為紀念公園，對當地住民有歷史記憶與情感，園內地貌及老樹彌足珍貴，且壽德公園面積才1.5公頃，滯洪池占地0.9公頃，不足以容納附近10個里的滯洪水量，周圍民眾也擔心一旦蓄水滿溢，反造成在地洪害。

呂坤翰將里民們署名的陳情書交給楊宗珉，新北市議員游輝宂也到場關心。楊宗珉表示，經檢討中和區民享街及莒光路周邊積淹水歷史與大安圳東支流土城區延平街及中和區壽德街的淹水潛勢。

規畫於排水系統上游端，選定壽德公園新建滯洪池，完工後可望減輕淹水區承受的瞬時雨量衝擊，竭盡心力做對的事，做該做的事。