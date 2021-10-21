交通部長王國材（中）赴立院進行高鐵宜蘭站進度專案報告。右為鐵道局長伍勝園，左為台鐵局長杜微。（黃世麒攝）

台灣高鐵延伸宜蘭站址喬不定，又傳冒出「宜蘭新站」案及「縣政中心以南」案等第5、6方案，交通部長王國材21日赴立法院進行專案報告，對這兩案卻隻字未提，遭國民黨立委洪孟楷（見圖）質疑「現在是要玩模擬城市還是大富翁？」（黃世麒攝）

交通部21日赴立法院交通委員會專案報告高鐵延伸宜蘭計畫(簡立欣攝)

台灣高鐵延伸宜蘭4個站址喬不定，交通部長王國材21日赴立法院專案報告前夕，突然又冒出第5、6方案，分別是地方提案的宜蘭新站案，及交通部擬提「縣政中心以南」案。不料21日交通部專案報告中第5、6案隻字未提，立委質問「現在是要玩模擬城市還是大富翁」？王國材則表示第5、6案是地方意見，是有人提，但是不成熟。

21日有媒體以頭版頭和3版大篇幅報導「宜蘭高鐵又冒2案」，王國材赴立法院專案報告前接受媒體聯訪，也表示現在還在委託顧問公司做綜合評估，高鐵宜蘭站設址，原來4個站，是不是做調整，最近聽了很多地方提出聲音，第5、第6或未來方案都會請顧問公司做專業評估。

不過交通部專案報告中隻字未提第5、6案，立委洪孟楷質疑，為何媒體寫在頭版頭，王國材會前受訪時也提到，現在專案報告卻沒寫？王國材則說，這只是地方的意見，有人提，但是不成熟，而寫在專案報告中的4案是經過顧問公司完整評估的。之後立委陳明文質詢時，王國材也表示所謂第5、6案還沒經過顧問公司評估；陳明文又問王國材是否還堅持四城案？王回答，這是當初宜蘭站有工程問題後，選擇四城為替代方案，但若有更好選擇，就會去考量。

洪孟楷表示，世曦顧問公司今年5月提出7千萬元做的專案評估，交通部一開始屬意宜蘭站，8月大改口變成四城站，9月下旬去宜蘭開說明會，不到一個月又有第5、第6案，「現在是要玩模擬城市還是大富翁？」

王國材表示，主要是7月15日宜蘭縣政府有做一個宜蘭鐵路高架化可行性評估，才發現有介面問題。洪孟楷痛批，這兩個規畫團隊沒有兜在一起，「7000萬計畫根本打水漂」。

由於鐵路高架規劃報告再一年半才會出來，宜蘭站址到底何時可以決定？王國材表示，地方有共識且經專業評估以後就會決定，目前沒有時間點，但不會那麼久，「會比一年半還要快。」