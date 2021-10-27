2019年宜蘭南方澳大橋無預警崩塌，造成6死13傷，讓台灣社會再度重視橋樑結構問題，立委林俊憲今踢爆，南方澳大橋事故後，大家才知道原來政府其實有個橋梁管理資訊系統，但他去查了一下台南市的橋樑，發現不少資料造假，不只不同橋梁照片卻一模一樣，有的廠商甚至拍照日期比得標時間還早。交通部長王國材表示，照片看起來確實像造假，會再與台南市政府釐清。

林俊憲今在立法院交通委員會上質詢時指出，橋梁管理資訊系統內，每座橋都要定期檢測紀錄，並上傳檢測時的照片，但他查了一下台南市多座橋梁，發現好幾組檢測人員的照片一模一樣，連天上的雲也一樣。

更扯的是不同的橋梁，上傳的照片也長一樣，背景也沒有變，讓林俊憲痛批根本是造假。

王國材表示，照片看起來確實像假的，這部分會與台南市政府再釐清，並了解系統有無問題。

交通部運輸研究所所長林繼國說，廠商把資料和檢測結果上傳後，要經過主管機關審核後才能傳入系統，若沒有落實就會產生這問題，未來會加強把關。