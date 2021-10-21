點鑽整合行銷經營「UUPON會員點數平台」發現，數月以來，民眾點數兌換優惠券風潮湧現，甚至相較數月前有兌換數量翻倍成長的趨勢。舉凡出遊、玩樂、休閒類別的票券，都成為熱門兌點品項，顯示在後疫情時代，全民瘋解禁出遊，推動兌點搶優惠券的熱潮。

根據實際兌點情況，UUPON彙整官網「兌點商城」及APP「兌好康」專區，發現民眾兌點換優惠券的成長率不斷攀升。自7月下旬，中央疫情指揮中心宣布降為二級管制後，悶了兩個多月的民眾，出遊意願已蠢蠢欲動。

UUPON統計發現，8月開始，整體兌點換優惠券數量的成長率即衝到68％；到了9月，受到中秋四天連假再一波挹注，成長率又飆衝破104％。

出遊玩樂相關票券更是重點，包括UUPON首度異業合作的「遠雄海洋公園」、「小馬租車」，以及30點以下的小額點數，提供折價及折扣優惠，促成平均每日都有會員搶兌的情況。「國賓影城」、「威秀影城」的電影票兌換券，讓會員直接把點數當成現金使用，省下休閒娛樂額外開銷，也受到許多關注。

而在這一波解禁帶動的兌券風潮中，又以交通類別票券的兌點表現最為突出。包括「高鐵車票券」、「嘟嘟房停車費折抵券」，符合民眾搭乘大眾運輸工具及自駕客車的需求，不論是各年齡層的消費者，均能在出遊期間獲得點數兌換優惠的滿足感。

UUPON提升點數價值，讓消費大眾能夠在日常生活中輕鬆、便利使用點數。更是銜接了全台10月開始延燒的百貨週年慶熱潮，UUPON點數可以兌換包括台北101購物中心、微風集團、遠東SOGO百貨、台茂購物中心、誠品生活等全台各大百貨品牌購物消費票券。

雖然距離點數市場年底慣有的「點數到期前兌換潮」，還有數個月的時間，預期將提前發酵。但因應後疫情時代，以及五倍振興券發放的整體消費需求，UUPON提供全台跨產業、跨品牌的點數兌換優惠券服務，消費大眾能夠透過點數兌換折抵消費，在解禁熱潮中體驗「無痛消費」的快感。在滿足全台消費市場的趨勢下，UUPON更有信心，今年點數兌換優惠券的總量績效，將可望創新紀錄。

結合點數經濟及消費生活，UUPON在全台疫情趨緩的當下，率先提供民眾輕鬆兌點、享樂生活的服務，不但實質貼近了大眾消費市場，更讓每一位加入UUPON的民眾，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的品牌精神。