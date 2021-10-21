台灣的疫情自今年5月中爆發以來，歷經三級又降二級，改變民眾的生活方式，也讓人們和家裡的寵物與毛小孩有了更多的相處時間，也因此產生了不少困擾。根據高雄大學的研究資料，在諸多問題中，以「寵物有憂鬱傾向」居榜首。

國立高雄大學社會網絡創新中心與iNiN （Influencer＆information）合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友話題，分析過去兩個月來，因為疫情所帶來的寵物困擾議題，網友討論熱度的前十名，依次為毛小孩悶到變得有點憂鬱傾向、不知道如何讓毛小孩多點運動量、不知道如何長時間和毛小孩相處、毛小孩變得越來越胖、毛小孩越來越不想理人、在家工作總是被毛小孩打斷、毛小孩長時間待在陽台、害怕被隔離而沒人照顧寵物、手機裡幾乎都是和毛小孩的自拍照、小孩會和毛小孩吵架。

國立高雄大學社會網絡創新中心與iNiN （Influencer＆information）合作，彙整各社群平台、部落格、討論網站等網友話題，分析過去兩個月來，因為疫情所帶來的寵物困擾議題，網友討論熱度的前十名，前三名分別為毛小孩悶到變得有點憂鬱傾向、不知道如何讓毛小孩多點運動量，以及不知道如何長時間和毛小孩相處。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄大學資管系主任、台灣社會網絡學會理事長丁一賢博士據此指出，寵物經濟在這幾年成為顯學，在疫情加溫下，讓很多人發現原來自己其實很缺乏與毛小孩相處的知識和經驗。調查結果也顯示，未來與毛小孩相處的議題，勢必成為大眾關注的焦點，甚至相關課程也會應運而生。

高雄大學社會網絡創新中心主任楊書成博士認為，由於居家時間變得更長，飼主因為長時間待在家裡，讓這些毛小孩卻展現出和疫情前不同的行為模式。前十名當中，有好幾個議題都和毛小孩的心理狀態有關，若再加上飼主的焦慮感，反應了寵物經濟快速成長下的隱憂，值得注意。

高雄寵物天堂總監楊鴻凱以自己和兩個毛小孩的相處經驗說明，疫情期間因為外出不易，當毛小孩調皮或想要撒嬌時，就容易受到飼主責備，而有些毛小孩的情緒也可能是受到飼主的影響，雙方的心理狀態都需要重視，可向專業獸醫諮詢。

樹德科技大學流通系助理教授陳冠霖博士補充說明，全台犬貓的數量約有230萬隻，快要接近全台灣15歲以下約300萬的孩童數，毛小孩成為家庭重要成員已經是一個重要趨勢，也需要特別注意毛小孩的心理問題。他建議疫情趨緩後，應該要多帶毛小孩外出運動釋放壓力，目前全台有將近60座的寵物公園，都是相當好的散心去處。