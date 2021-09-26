蒲公英颱風稍早增強為強烈颱風，氣象局資料顯示，蒲公英早上8時近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，達到強颱標準，目前位置在鵝鑾鼻東南東方1770公里的海面上，以每小時9公里速度，向北北西進行，將大迴轉朝日本東方海面前進，對台無影響。氣象局長鄭明典也表示，蒲公英現在結構已經很紮實完整，目前逐漸往東北方向移動，其前身就是2004年造成七二水災的敏督利颱風。

蒲公英早上8時近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，達到強颱標準。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，蒲公英颱風上午8時增強為強烈颱風，中心位置在北緯18.5度，東經136.8度，以每小時9公里速度，向北北西進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑80公里。雖然蒲公英颱風距離台灣遙遠，但明天開始仍會為基隆北海岸、東部沿海、恆春半島帶來持續一周的長浪。

鄭明典也在臉書表示，蒲公英颱風強度在昨天(25日)明顯增強，現在結構已經很紮實完整，移動路徑會逐漸往東北。並表示「蒲公英」是北韓給的名稱，國際譯名「Mindulle」，以前音譯是「敏督利」，後來覺得「蒲公英」是多數人能理解的植物名稱就改了。

對此，網友紛紛留言：「原來是敏督利」、「敏督利對當年中部的傷害非常大」、「想起七二水災」、「頭皮發麻的敏督利」。2004的敏督利颱風於7月1日晚間從登陸花蓮，次日上午由淡水河口附近出海，朝北北東方向進入東海，北上期間引進強烈西南氣流，造成東部、中南部連日豪雨災情慘重，中部山區嚴重土石流，引發七二水災，共造成33人死亡、12人失蹤。