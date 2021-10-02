配合教育部大專校園防疫指引規定，不少大學採取實體、線上分流上課，以學生學號末碼單雙號來安排到校時間，流程複雜，老師上課更得同時兼顧線上線下，苦不堪言。文化大學教務長方元沂直說，既然疫情已趨緩，盼教育部放寬相關規範，或是提出更明確的做法，讓各校有所依歸，「虛實交錯是很辛苦的！」

教育部在9月7日公告「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，其中一項條件訂為室內維持安全社交距離（2.25平方米／人）且人數上限80人，讓各校在管控人流上，造成極大負擔。

方元沂表示，學校很想恢復實體上課，但得配合教育部的校園管理指引，對行政人員、師生都造成很大的困擾。既然疫情趨緩，指揮中心也逐漸放寬場館管理條件，教育部也可適時調整，提出更明確、具體的校園管理措施，更重要的是，讓大學師生都打到疫苗。

淡江大學祕書長劉艾華指出，目前校內人流管制方式，同樣採取線上、線下分流上課，學生到校則是依照學號末2碼來分批，時程則分為3梯次，如此安排目的在於校園空間容量不夠，避免聚集。「很麻煩啦！教學效果的確與現場差很多」，因此校方還是希望恢復實體上課，維護學生受教權。

逢甲大學提到，研究所為實體教學，大學部課程以分流上課為原則，採實體、線上混成教學，每星期再依照學生學號尾數單雙號分流到校，校方結合行動APP功能，掌握師生到校情況。目前為止，同學們都很配合，學校也都會在資訊看板公告最新訊息，運作情形良好。

教育部回應，考量國內疫情趨緩，滾動調整「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」。調整後並經報請指揮中心同意，即通函各校配合辦理。