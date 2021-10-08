宋偉恩擔任飲品活動打氣大使。（先勢公關提供）

旺福將舉辦音樂會。（CATCHPLAY＋影音平台提供）

宋偉恩以台劇《俗女養成記》系列走紅，《俗女2》本周將播大結局，劇中面臨要回到陳家逵身邊，還是選擇「新歡」楊銘威頗受矚目。他8日出席活動時賣關子，「剛開始無法理解嘉明想法，隨著劇情推進，現在能理解角色的決定，如果是我，我會跟嘉明的選擇一樣，但有些觀眾可能會生氣」。

他因拍了《俗女》系列，與家人感情更加緊密，即使工作再忙，有1、2天休假也一定回台中陪家人。戲紅人紅的他，收入也有成長，他趁這段時間幫爸媽換了許多電器產品。他說之前受疫情影響，連續好幾個月收入都低於基本薪資，他只要感受到家人有需求，一定會盡力改善家人生活。

由於飾演的同志角色討喜，他經營的社群網站收到不少同性朋友私訊，開心說：「演員很幸運透過作品被看到。」他近來剛拍完首本寫真集，預告書中有穿四角褲泡澡、在海邊露「冰塊肌」的養眼照片，粉絲可以期待。

此外，樂團「旺福」以《俗女2》「陳嘉玲成長故事」為基石，量身打造多首包括〈莎喲娜拉〉、〈珍珠芋圓〉、〈姊妹仔〉、〈蚵仔麵線〉等歌曲，並將在10月16日舉辦《俗女的歌》Live音樂會，CATCHPLAY＋影音平台當天將獨家線上同步直播這場音樂會。