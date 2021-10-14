莊凱勛。（LiTV、HBO GO提供）

莊凱勛這次角色和以往不同。（LiTV、HBO GO提供）

金鐘導演何潤東執導與編劇，集結張鈞甯、徐若瑄、莊凱勛、陳恩峰等主演的《誰在你身邊》，男主角莊凱勛日前接受LiTV線上影視專訪，聊到飾演經商失敗沉迷喝酒賭博，並對妻子諸事疑神疑鬼，成為最糟糕丈夫的他，原本以為播出後會引來排山倒海入戲的粉絲謾罵「渣夫」，沒想到有不同評價。

莊凱勛精湛演技，把角色悲憤惆悵勾勒出深層辛酸面，讓粉絲讚嘆好演技外，對角色指責之餘也多憐憫，畢竟不景氣下經商負債，就算幸福家庭也會出現裂痕。莊凱勛暖心鼓勵正面臨困境的朋友：「我覺得物質上貧窮是可以被克服的，如果你一直堅定信心，覺得一切都會過去的話，它就會被解決，心裡不要貧窮，要相信風雨會過去！」。

他和徐若瑄曾合作MV〈好了啦〉，此次2度合作，劇中莊凱勛飾演的老公對老婆徐若瑄疑神疑鬼，生活中，他遇到心生懷疑之事，會看事情大小而定，「遇到大事我會追根究柢，有的時候會很快解決問題，說開了就沒事了，我不喜歡猜測，而且我是火象星座的，沒有耐心猜測」。

他將一無所有的丈夫心境詮釋恰到好處，戲裡有幾幕落下男兒淚的崩潰橋段，沒想到這一哭沒哭出角色負面評價，反而粉絲留言覺得他將該角演到入骨，能感同身受面對失業時的無助。

莊凱勛被問私下是不是愛哭包？他不加思索說：「我是呀！我完全就很愛哭啊！很驚訝對不對？其實我不是什麼硬漢，我是個愛哭鬼，我在家裡是老么，現在又有小孩了，所以人就變得更柔軟。」

他坦言感性大於理性，憶起曾因家人哭到不能自己，「是蠻重大的病，記得那天很災難，我在北海岸拍喜劇，出門前我就知道家人生病，所以忍著煎熬拍完，這段從淡水開回台北短短10多公里的回程，我竟開不回來，我跟助理說，你可不可以停在路邊等我一下，我沒辦法開車，我不知怎麼過完那天的，就是哭到差點氣喘…，但都過去了，家人病況也好轉了」。

生活裡，莊凱勛是公認的模範老公，面對盛讚，他自謙是太太成全他的事業，「她本來是服裝設計師，又小我這麼多歲，她直接把最精采的歲月給了我，我自己是心虛的，我今天有辦法維持一個家庭，做我愛做的工作，是因為太太的犧牲」。

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