中央今日開放領取實體五倍券，而五倍券昨日也已開始配送至全台各地超商、郵局。為了阻止詐騙集團、不法人士，新北市三峽警分局除了運用實體宣導外，也透過線上社群力量，組成「三鶯地區金融機構與超商反詐群組」LINE平台，即時阻斷詐騙手法。

三峽警分局表示，轄內有9處郵局、42家超商，為保護運送途中及民眾領取時的安全，除了針對配送路線編排專責警力進行護送外，也規畫「護券」專責巡邏線，複式巡簽郵局、超商等領券處所，讓民眾能安心領券。

另外，考量各式詐騙訊息充斥網路，詐騙集團極可能看準機會，利用振興五倍券相關資訊行騙，因此警方也呼籲，民眾若接收到五倍券名義的各式訊息，都應提高警覺再三查證，避免網路私下交易，有疑慮可隨時撥打110或165反詐騙專線查證。

除了利用實體防詐騙外，警方也與超商、金融機構聯手防制詐騙，建立「三鶯地區金融機構與超商反詐群組」LINE平台，發送各項犯罪預防宣導訊息，利用志工、民防、義警、警友及守望相助隊等組織群組，廣深觸角強化宣導五倍券防詐等預防犯罪訊息，多管齊下看緊民眾荷包。