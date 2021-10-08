中央今日開放領取實體五倍券，而五倍券昨日也已開始配送至全台各地超商、郵局。為了阻止詐騙集團、不法人士，新北市三峽警分局除了運用實體宣導外，也透過線上社群力量，組成「三鶯地區金融機構與超商反詐群組」LINE平台，即時阻斷詐騙手法。
三峽警分局表示，轄內有9處郵局、42家超商，為保護運送途中及民眾領取時的安全，除了針對配送路線編排專責警力進行護送外，也規畫「護券」專責巡邏線，複式巡簽郵局、超商等領券處所，讓民眾能安心領券。
另外，考量各式詐騙訊息充斥網路，詐騙集團極可能看準機會，利用振興五倍券相關資訊行騙，因此警方也呼籲，民眾若接收到五倍券名義的各式訊息，都應提高警覺再三查證，避免網路私下交易，有疑慮可隨時撥打110或165反詐騙專線查證。
除了利用實體防詐騙外，警方也與超商、金融機構聯手防制詐騙，建立「三鶯地區金融機構與超商反詐群組」LINE平台，發送各項犯罪預防宣導訊息，利用志工、民防、義警、警友及守望相助隊等組織群組，廣深觸角強化宣導五倍券防詐等預防犯罪訊息，多管齊下看緊民眾荷包。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。