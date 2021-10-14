年約73劉姓婦人，誤信詐騙集團，到富邦銀行大里分駐所，欲匯2萬歐元保證金，行員覺得有異，與警方合力阻詐。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

一名年約73歲劉姓婦人，日前前往富邦銀行大里分行匯款2萬歐元，對行員表示是保證金，行員覺得有異，第一時間通報霧峰分局大里分駐所員警到場，在與銀行合力耐心勸說，理性分析並分享自身豐富的處置經驗後，最終化解騙局，成功阻詐。

銀行指出，劉婦到櫃檯時，即要求匯出2萬歐元（約台幣65萬元）至某帳戶，經詢問劉婦用途，她表示是保證金，匯出後她在國外工作的兒子才能匯20萬美金到她的帳戶，行員聽了覺得劉婦應該遇到詐騙，立即告知主管，再通報警方。

大里分駐所員警到場了解，原來劉婦手機通訊軟體，突然有陌生人將其加為好友，因對方全程皆用英文對話，剛好劉婦兒子於國外工作，便問對方是否為兒子國外同事，詐騙集團抓到此機會，謊稱為兒子同事，稱是她的兒子委託他匯款美金20萬元要給劉婦，但因牽涉國外匯款及金額龐大問題，需先匯款歐元2萬元保證金至對方提供之帳號，銀行才有權限能將美金20萬元匯入劉婦帳號。

所幸機警行員及經理，即時發現異樣通報員警共同阻詐，員警以自身處理詐騙的經驗，理性分析，劉婦才恍然大悟，驚覺受騙，保住辛苦積蓄，對銀行及警方深表謝意。

霧峰分局長李建興提醒大家，詐騙集團手法變化多端，凡涉及不知名人士要求金錢往來務必再三確認，亦可撥打反詐騙專線165查證，遵循「冷靜」、「查證」、「報警」反詐騙三要領。