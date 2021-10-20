山東單縣發生為詐騙醫療保險，營造全村2000多村民腦中風的事件。取自鳳凰新聞

山東單縣人民政府網站20日發布，單縣聯合調查組20日發佈通報，10月19日，大陸國家醫保局、省醫保局督導組進駐單縣，現場督辦媒體曝光的有關問題。

經聯合調查組初步調查，2016年至2019年間，單縣基層衛生室在看病時需要使用「單縣基層醫療衛生機構管理信息系統」，按照操作規程，村醫需先登記疾病信息，方可開具處方，錄入疾病信息可通過疾病編號、疾病名稱拼音首字母兩種方式。村醫朱某菊沒有按照操作規範如實錄入正確的疾病名稱，圖省時省事，僅通過雙擊空格鍵等方式，將疾病編號為「0001」的「腦中風」直接默認生成疾病信息，致使大量村民被「腦中風」。目前，查實的錯誤信息已糾正。

據聯合調查組核查，村醫朱某菊貪圖利益，存在利用虛報診療記錄騙取居民基本醫療保險門診統籌金的行為，每虛報1次診療記錄，可套取5元診療費。2016年1月至2021年9月近六年間，該衛生室共有診療記錄49633條，涉及總金額564395.29元（人民幣，下同），實際報銷居民基本醫療保險門診統籌金376968.03元（其中診療費248165元，藥品128803.03元）。其中最大一筆診療費用50.2元，實際報銷27.1元；最小一筆診療費用1.84元，實際報銷0.92元。目前，單縣公安機關正在對其冒用個人信息、虛報診療記錄獲取的違法收入逐項覆實。

單縣公安局19日根據調查事實，將涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人村醫朱某菊刑事拘留。大陸紀委監委審查調查組已進駐衛健、醫保等單位開展調查工作，對發現的失職瀆職等問題將嚴肅查處。同時，在全縣開展基層醫療衛生機構整治和打擊欺詐騙保專項行動，全面規範診療行為，進一步強化醫保基金監管，完善基層醫療機構管理和醫保基金監管長效機制，確保群眾利益不受侵害。