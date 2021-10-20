桃園市觀音區日前有名5歲梁姓男童，深夜睡醒時找不到阿嬤，竟獨自跑出門尋找而在路上迷路，員警獲報後到場協助，抱著男童沿路詢問，總算順利找到男童的家人，將他平安送返家。

大園分局新坡派出所19日晚間11點多接獲新坡里鄰長報案，鄰長指稱在文林路上有名男童獨自走在路旁不斷哭泣，疑似是走失，趕緊請警方到場協助。

警員黃光暐、楊逸祥獲報立即前往關心，但該名男童不知道家住哪裡，也說不出自己及父母的名字，只是一直哭著說要找阿嬤、想回家等，員警見男童衣著單薄不停發抖，趕緊將他抱起取暖，研判男童無法走遠，住家應該就在附近。

於是2名員警抱著男童挨家挨戶地詢問，總算順利找到男童的家人，男童母親見到兒子被員警抱回家還嚇了一跳，在得知事情原委後，才恍然大悟連忙向員警道謝。

男童母親表示，兒子平常都跟外婆一起睡，可能是外婆晚上出去找朋友，兒子半夜醒來發現外婆不在身邊，才會跑到出門找人，幸好有鄰長和員警的熱心協助，兒子才沒發生其他意外，以後也會多加注意孩子的狀況，非常感謝警方幫忙。