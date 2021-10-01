大陸能耗雙控政策執行趨嚴，法人直言，該「結構性衝擊將存續5年」，預計衝擊最大的就是PVC、EVA和EPS(發泡型PS、俗稱保麗龍)等，相關個股有台塑(1301)、華夏(1305)等。

華夏因近期股價大幅走揚，於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布自結8月稅前淨利1.8億元，稅後淨利1.45億元，每股為0.24元，儘管略低於市場的高度期待，但長線來說，在大陸能耗雙控的策略下，華夏仍有想像空間。

9月中旬起，大陸政府大規模限縮製造業者的電力及能源供應約30%，進一步制化工廠稼動率，並預計將一路持續到10月上旬。造成此狀況的主要因素，首先，大陸十四五計畫要求大陸全國單位GDP能源消費量每年須降低27%，而今年上半年期間，大陸製造業出口強勁，大陸全國發電量年增15.1%，明顯高於實質GDP年增率12.7%，能源消費強度不減反增，故必須在下半年追起進度，方可能達成年度目標。再者，今年第二季起煤及天然氣供給短缺，使大陸能源供給不足，且此情勢預計在第四季到明年第一季冬季延續。另外，9月中旬大陸官方發布管制政策，距季底僅餘2~3週時間可管制，故距第三季季度目標尚遠的地方政府便必須極端地限縮製造業稼動。

法人點出，統計大陸上半年能源消費透支的省份估各產品全球產能比重，以衡量能耗控政策對各產品供給的影響，其中，影響較鉅者包括EVA、PVC、EPS等，因為內蒙古及寧夏在去年上半年就已經執行能耗控政策，限縮電石供給、並去化電石庫存，也導致PVC為供給縮幅度次大者。

不僅如此，法人更直言，「結構性衝擊將存續5年」，主要是考量能耗雙控政策的執行力度將在10~11月放緩，並自12月再次轉強，主要是因要12月大陸地方政府將再次面臨完成季度及年度目標的壓力，加上冬季取暖需求將使煤及天然氣供給短缺情勢至少延續至明年第一季。另外，能源消費量的管制為2021~2025年十四五計畫期間的結構性政策，使塑化業者稼動及產品供給皆將結構性限縮，且需考量到2022年若煤供給短缺進一步延，則能耗控政策對塑化產品供給的衝擊幅度亦將上修。