疫情重創社大，秋季班招生，不論是位處哪一種區域型態的社大，皆銳減至少2到3成；中小型的社大，縮減情況甚至高達6到8成。社區大學全國促進會今召開會員大會，呼籲中央及地方政府，改善不利社大辦學發展的結構條件與歧視現象，落實公私協力精神。

全國有89所社大，每年學生數達40餘萬。但今年疫情來得迅速猛烈，威脅了整個台灣社會，也造成了社大23年來最大規模的全面停課，長達3個多月期間，對社大構成了前所未見的衝擊與挑戰。

疫情三級警戒雖已結束，但各地社大面臨的挑戰卻遠遠沒有結束。社區大學全國促進會9月起開始蒐集社大首次實體復課的秋季班招生狀況，發現少則減2、3成，有的甚至減到6至8成，如何恢復元氣，正嚴酷地考驗著各地的社大工作者。

社區大學全國促進會表示，社大秋季班招生狀況很不好，其成因除了部分學員對疫情的擔憂，更多是復課過程中政府相關單位的消極應對、甚至不當歧視所造成，其所產生的長遠傷害，遠非疫情期間政府有限的社大及講師紓困所能彌補。

社區大學全國促進會指出，社大多為公辦民營，與地方政府簽訂委辦契約，但長期以來，諸多地方政府僅將社大視為契約關係的乙方，對於社大的本質與目的也存有巨大的認知鴻溝，此一問題的改善卻緩如牛步。

社區大學全國促進會說，眼前也有一項重要問題必須正視處理，今年因為疫情影響，造成各地社大春季班課程中斷、秋季班招生銳減，呼籲各縣市政府在對各地社大的履約認定上，此一不可抗力因素所造成的損害，切不可由社大一方所承擔，理應建立合理作法，而教育部也應將此事納入縣市辦理社大的考評要項。