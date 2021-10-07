距離台東鳳梨釋迦採收期僅剩1個多月，但大陸自9月20日暫停釋迦輸入後，農民憂心銷售通路可能縮減，台東縣長饒慶鈴前往釋迦包裝場與農民、貿易商座談，她表示「縣府絕不會輕言放棄外銷市場」。

距離鳳梨釋迦採收期僅剩1個多月，饒慶鈴特別到產地關心釋迦目前的生長狀況，青農李俊儀說，每天盡心盡力的做好田間管理及溯源，看著釋迦一天一天地長大，不但煩惱是否繼續投入成本，又要憂心面臨未來銷售通路可能縮減的狀況，希望政府能正視農民的訴求，盡快提出對農民的配套措施，並且重啟對中國大陸輸出釋迦的政策。

饒慶鈴表示，縣府2年多前已超前部署定位鳳梨釋迦銷售市場，但現今面臨最大外銷市場不穩定的狀況之下，縣府絕不會輕言放棄外銷市場，已積極串聯產地包裝場及貿易商，爭取藉由貿易商既有水果外銷通路來突破中國大陸以外的外銷新興市場，未來也會全力協助建立外銷冷鏈系統及檢疫系統，一起為農民找出更多出路。

饒慶鈴強調，縣府會全力配合農委會拓展外銷策略，並積極尋求多元內銷通路，降低鳳梨釋迦對單一市場的依存度，以減輕農民銷售壓力，希望農民專心顧好品質，維持良好的果品品質，符合更多國家銷相關法規和標準。

農業處指出，為確保未來果品的安全及品質提升，縣府繼年初補助產銷班增購空壓機外，日前饒慶鈴更拜會台東區農改場，尋求更有效率的外銷檢疫作業設備及其購置之可能性，會後並與農政單位共同辦理品質管理講習會，講習會分別於10月12日鹿野地區農會、14日太麻里地區農會、15日台東地區農會及19日斑鳩冰品辦理，希望農民踴躍參與，絕對要讓台東鳳梨釋迦有害生物零檢出。